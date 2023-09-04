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Піврічна підготовка, виплата у $500 000 та інше. Льотчик Мі-8 про спецоперацію "Синиця"

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 21:46
Піврічна підготовка, виплата у $500 000 та інше. Льотчик Мі-8 про спецоперацію
Володимир Золкін та Максим Кузьмінов (Скриншот з інтерв'ю)

Льотчик російського гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов в інтерв'ю журналісту та блогеру Володимиру Золкіну розповів, що спецоперація "Синиця", у межах якої він перелетів в Україну, зайняла пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент вже жила у Києві.

За словами Кузьмінова, переліт в Україну був його власною ініціативою. Основною з причин такого вчинку він називає бажання "відмовитись від участі у воєнних злочинах".

Підготовка до спецоперації почалася у лютому-березні 2023 року. На той момент, додає льотчик, його мати вже була у Києві.

Кузьмінов розповів, що до дня вильоту 9 серпня він "постійно був на зв'язку з українською розвідкою".

"На той момент вже було обговорено усі можливі деталі та маршрути. Найвигіднішим виявився переліт саме з Курська. По-перше, це було близько, по-друге, не було інших факторів, які б сильно перешкоджали. У мене вже був готовий чистий коридор для перельоту", – розповів льотчик.

Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 та зроблять нові документи у межах державної програми.

  • 23 серпня ГУР виманило російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі, у відомстві підтвердили факт спецоперації та пообіцяли повідомити подробиці пізніше. Гелікоптер приземлився на Харківщині.
  • У тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • Представник ГУР заявив, що спецслужби Заходу не можуть ліквідувати російського диктатора Путіна, тому що Росія залишається державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур.

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Мілана Головань
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