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Летчик угнанного у России Ми-8 Кузьминов летал в оккупированные Мариуполь и Бердянск видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 11:59
Фото: Євгенія Мазур / LIGA.net
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Перешедший на сторону Украины российский летчик Ми-8 Максим Кузьминов рассказал на брифинге Главного управления разведки в Киеве, что в бытность оккупантом он выполнял транспортные полеты, причем на временно захваченную РФ территорию. Фрагмент его общения с прессой показала журналистка LIGA.net.

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По его словам, в боевых действиях он принимал участие косвенно: "У меня была только перевозка войск, либо груза".

"Только транспортные задачи. Никаких ударов, ничего этого не наносил. Если пришлось бы, я бы этого не делал", – заверил бывший летчик-штурмовик 319 отдельного вертолетного полка Восточного военного округа ВС РФ.

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В основном, по его словам, грузы и личный состав он перевозил по территории России, "но иногда, конечно, мне приходилось залетать и на территорию Украины (но с такими же целями – перевозка грузов)".

"Был в Мариуполе, был в Бердянске. И все", – отметил он.

  • 23 августа 2023 года ГУР сообщил о спецоперации по перемещению российского военно-транспортного вертолета Ми-8 с летчиком в Украину. Он сел под селом Полтава в Харьковской области.
  • В ГУР рассказали, что летчик добровольно перегнал воздушное судно, а его семью ранее тайно перевезли в Украину.
  • Остальные члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.
  • В одном из интервью Кузьминов рассказал о спецоперации "Синица", полугодовой подготовке и выплате $500 000 премии. 

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Євген Пилипенко, Евгения Мазур
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