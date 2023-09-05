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Льотчик викраденого у Росії вертольота Мі-8 Кузьмінов літав до окупованих Маріуполя та Бердянська видео

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 11:59
Фото: Євгенія Мазур / LIGA.net
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Російський льотчик Мі-8 Максим Кузьмінов, який перейшов на бік України, розповів на брифінгу Головного управління розвідки в Києві, що коли був окупантом, він виконував транспортні польоти, причому на тимчасово захоплену РФ територію. Фрагмент його спілкування з пресою показала журналістка LIGA.net.

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За його словами, у бойових діях він брав участь побічно: "У мене було лише перевезення військ, або вантажу".

"Тільки транспортні завдання. Жодних ударів, нічого цього не завдавав. Якби довелося, я б цього не робив", – запевнив колишній льотчик-штурмовик 319 окремого вертолітного полку Східного військового округу ЗС РФ.

Читайте також: "Льотчиків РФ ввели в оману". Як Україна захищає небо: фільм ГУР – за хвилину

В основному, за його словами, вантажі та особовий склад він перевозив територією Росії, "але іноді, звичайно, мені доводилося залітати й на територію України (але з такою самою метою – перевезення вантажів)".

"Був у Маріуполі, був у Бердянську. І все", – зазначив він.

  • 23 серпня 2023 року ГУР повідомив про спецоперацію з переміщення російського військово-транспортного вертольота Мі-8 з льотчиком в Україну. Він сів під селом Полтава у Харківській області.
  • У ГУР розповіли, що льотчик добровільно перегнав повітряне судно, а його родину раніше таємно перевезли до України.
  • Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.
  • В одному з інтерв'ю Кузьмінов розповів про спецоперацію "Синиця", піврічну підготовку та виплату $500 000 премії.

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Євген Пилипенко, Євгенія Мазур
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