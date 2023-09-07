Російський льотчик зливав ГУР дані про цілі у РФ для їхнього враження: розвідка підтвердила
Головне управління розвідки Міноборони використало дані, які передавав російський льотчик-перебіжчик Максим Кузьмінов, для завдання ударів по території РФ. Про це розповів в ефірі Radio NV представник ГУР Андрій Юсов.
Його запитали: чи правда, "як натякав" на брифінгу з Кузьміновим військовослужбовець, раніше журналіст і працівник МВС Артем Шевченко, що інформацію від льотчика 319 окремого вертолітного полку армійської авіації РФ у складі 11 армії ВПС та ППО Східного військового округу (Чернігівка) використовували для розробки операцій по аеродромах у РФ.
Як висловився співробітник воєнної розвідки, "у ЗМІ більший маневр для трактування аналізу та висновків".
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Юсов відмовився називати конкретні цілі, які були вражені, але зазначив: "Можу підтвердити, що інформація, передана пілотом ще до того, як він потрапив на територію України, вже була надзвичайно важливою як для захисту українського неба, так і для враження цілей на території держави-агресора".
- В одному з інтерв'ю Кузьмінов розповів про спецоперацію "Синиця", піврічну підготовку та виплату $500 000 премії.
- Спецслужби сумніваються, що льотчик-перебіжчик – шпигун росіян в Україні.
- Раніше Кузьмінов літав в окуповані Маріуполь та Бердянськ.
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