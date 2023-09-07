Російський льотчик зливав ГУР дані про цілі у РФ для їхнього враження: розвідка підтвердила

Головне управління розвідки Міноборони використало дані, які передавав російський льотчик-перебіжчик Максим Кузьмінов, для завдання ударів по території РФ. Про це розповів в ефірі Radio NV представник ГУР Андрій Юсов.

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Його запитали: чи правда, "як натякав" на брифінгу з Кузьміновим військовослужбовець, раніше журналіст і працівник МВС Артем Шевченко, що інформацію від льотчика 319 окремого вертолітного полку армійської авіації РФ у складі 11 армії ВПС та ППО Східного військового округу (Чернігівка) використовували для розробки операцій по аеродромах у РФ.

Як висловився співробітник воєнної розвідки, "у ЗМІ більший маневр для трактування аналізу та висновків".

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Юсов відмовився називати конкретні цілі, які були вражені, але зазначив: "Можу підтвердити, що інформація, передана пілотом ще до того, як він потрапив на територію України, вже була надзвичайно важливою як для захисту українського неба, так і для враження цілей на території держави-агресора".

ДОВІДКА. 23 серпня 2023 року в ГУР повідомили про . 23 серпня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію "Синиця" щодо переміщення російського військово-транспортного вертольота Мі-8, який перевозив з/ч для Су-27 та Су-30СМ між двома авіабазами, із льотчиком в Україну. Він сів 9 серпня під селом Полтава у Харківській області. Військовий пілот добровільно перегнав повітряне судно , а його родину раніше таємно перевезли до України. Ще двоє членів екіпажу не знали про це і намагалися втекти після посадки: їх ліквідували.

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