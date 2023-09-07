Российский летчик сливал ГУР данные о целях в РФ для их поражения: разведка подтвердила
Главное управление разведки Минобороны использовало данные, которые передавал российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, для нанесения ударов по территории РФ. Об этом рассказал в эфире Radio NV представитель ГУР Андрей Юсов.
Его спросили: правда ли, "как намекал" на брифинге с Кузьминовым военнослужащий, ранее журналист и работник МВД Артем Шевченко, что информацию от летчика 319 отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ в составе 11 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (Черниговка) использовали для разработки операций по аэродромах в РФ.
Как выразился сотрудник военной разведки, "у СМИ больший маневр для трактования анализа и выводов".
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Юсов отказался называть конкретные цели, какие были поражены, но отметил: "Могу подтвердить, что информация, переданная пилотом еще до того, как он попал на территорию Украины, уже была чрезвычайно важной как для защиты украинского неба, так и поражения целей на территории государства-агрессора".
- В одном из интервью Кузьминов рассказал о спецоперации "Синица", полугодовой подготовке и выплате $500 000 премии.
- Спецслужбы сомневаются, что летчик-перебежчик – шпион россиян в Украине.
- Ранее Кузьминов летал в оккупированные Мариуполь и Бердянск.
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