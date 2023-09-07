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Российский летчик сливал ГУР данные о целях в РФ для их поражения: разведка подтвердила

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 12:05
Российский летчик сливал ГУР данные о целях в РФ для их поражения: разведка подтвердила - Фото
Российский летчик Максим Кузьминов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Главное управление разведки Минобороны использовало данные, которые передавал российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, для нанесения ударов по территории РФ. Об этом рассказал в эфире Radio NV представитель ГУР Андрей Юсов.

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Его спросили: правда ли, "как намекал" на брифинге с Кузьминовым военнослужащий, ранее журналист и работник МВД Артем Шевченко, что информацию от летчика 319 отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ в составе 11 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (Черниговка) использовали для разработки операций по аэродромах в РФ.

Как выразился сотрудник военной разведки, "у СМИ больший маневр для трактования анализа и выводов".

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Юсов отказался называть конкретные цели, какие были поражены, но отметил: "Могу подтвердить, что информация, переданная пилотом еще до того, как он попал на территорию Украины, уже была чрезвычайно важной как для защиты украинского неба, так и поражения целей на территории государства-агрессора".

СПРАВКА. 23 августа 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации "Синица" по перемещению российского военно-транспортного вертолета Ми-8, который перевозил между двумя авиабазами з/ч для Су-27 и Су-30СМ, с летчиком в Украину. Он сел 9 августа под селом Полтава в Харьковской области. Военный пилот добровольно перегнал воздушное судно, а его семью ранее тайно перевезли в Украину. Еще два члена экипажа не знали об этом и пытались бежать после посадки: их ликвидировали.

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Євген Пилипенко
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