В ГУР "приоткрыли" планы российского летчика Ми-8: Будет помогать Силам обороны

Российский военный летчик Максим Кузьминов, перешедший на сторону Украины, намерен помогать Силам обороны в борьбе с оккупантами. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Отвечая на вопрос, почему спецоперация ГУР называлась "Синица", Юсов сказал: "Потому что синица в руках – это хорошо. И сегодня в руках украинских сил безопасности и обороны – ранее российский вертолет Ми-8 2016 года производства, то есть свеженький, вместе с пилотом, который не просто перешел на сторону добра и на сторону Украины, но, можно это приоткрыть, собирается помогать Украине дальше защищать свою независимость и суверенитет".

На вопрос о том, вступит ли Кузьминов в ряды Сил обороны, Юсов прямо не ответил. Сказал, что "пока ждем подробностей, но будет помогать".

23 августа 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации по перемещению российского военно-транспортного вертолета Ми-8 с летчиком в Украину. Он сел под селом Полтава в Харьковской области.

В ГУР рассказали, что летчик добровольно перегнал воздушное судно, а его семью раньше тайно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали.

В одном из интервью Кузьминов рассказал о спецоперации "Синица", полугодовой подготовке и выплате $500 000 премии.

Он заявил, что непосредственно в боевых действиях против Украины не участвовал, однако летал во временно оккупированные Мариуполь и Бердянск.

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