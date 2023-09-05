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У ГУР "привідкрили" плани російського льотчика Мі-8: Буде допомагати Силам оборони

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 18:27
У ГУР
Андрій Юсов (Скриншот відео)

Російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, що перейшов на бік України, збирається допомагати Силам оборони у боротьбі з окупантами. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Відповідаючи на запитання, чому спецоперація ГУР називалась "Синиця", Юсов сказав: "Тому що синиця в руках – це добре. І сьогодні в руках українських сил безпеки і оборони – раніше російський вертоліт Мі-8 2016 року виробництва, тобто свіженький, разом з пілотом, який не просто перейшов на бік добра і на бік України, але, можна це привідкрити, збирається допомагати Україні далі захищати свою незалежність і суверенітет".

На запитання про те, чи вступить Кузьмінов до лав Сил оборони, Юсов прямо не відповів. Сказав, що "наразі чекаємо подробиці, але буде допомагати".

  • 23 серпня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію з переміщення російського військово-транспортного вертольота Мі-8 з льотчиком в Україну. Він сів під селом Полтава у Харківській області.
  • У ГУР розповіли, що льотчик добровільно перегнав повітряне судно, а його родину раніше таємно перевезли до України. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.
  • В одному з інтерв'ю Кузьмінов розповів про спецоперацію "Синиця", піврічну підготовку та виплату $500 000 премії.
  • Він заявив, що безпосередньо у бойових діях проти України не брав участі, проте літав до тимчасово окупованих Маріуполя і Бердянська.

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Оксана Житнюк
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