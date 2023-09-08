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Россия сбросила авиабомбу на Херсонскую область, убила трех гражданских

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 12:16
Россия сбросила авиабомбу на Херсонскую область, убила трех гражданских - Фото
Фото - Telegram Клименко

Сегодня, 8 сентября, россияне в очередной раз атаковали авиацией Херсонскую область, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Он сообщил, что в Одрадокаменке Бериславского района российская авиабомба убила двух женщин и одного мужчину, и еще четверо местных жителей получили ранения.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что двоих пострадавших 54 и 62 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы 50 и 29 лет лечение будут проходить амбулаторно.

Кроме этого, по словам главы ОВА, оккупанты ударили из минометов по селу Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина.

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Оксана Житнюк
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