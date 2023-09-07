Во временно оккупированных Олешках Херсонской области был взорван автомобиль с российскими военными и сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины.

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По информации источников, к "бавовне" приложила руку СБУ.



Сообщается, что один ФСБшник погиб сразу на месте, а еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Трое военных РФ, сопровождавших их в авто, ранены.



Источники в СБУ сообщают, что взорванные ФСБшники "работали" во временно оккупированном Скадовске, а в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий "и заодно – пытать украинцев".

Олешки находятся под временной оккупацией РФ с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022-го.

5 сентября в Луганске подорвали одного из главарей террористов ЛНР Юрия Афанасьевского. Это дело рук СБУ, сообщили источники LIGA.net.

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