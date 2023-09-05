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В Луганске подорвали одного из главарей террористов ЛНР. Это дело рук СБУ — источники

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 09:50
В Луганске подорвали одного из главарей террористов ЛНР. Это дело рук СБУ — источники - Фото
Юрий Афанасьевский (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Луганске подорвали одного из главарей террористов ЛНР Юрия Афанасьевского. Об этом LIGA.net сообщили источники в Службе безопасности Украины.

По словам источников, Афанасьевский отвечал за работу таможни террористов, а его подрыв — дело рук СБУ.

Отмечается, что террориста взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота — сейчас Афанасьевский в реанимации в тяжелом состоянии. 

Он имеет звание генерал-майора у оккупантов, является агентом центрального аппарата Федеральной службы безопасности РФ. Известен тем, что стал "финансистом" главаря террористов ЛНР Леонида Пасечника. 

Собеседники в СБУ говорят, что Афанасьевский отмывал деньги для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На него наложены санкции Европейского союза, Британии, Канады, Швейцарии и Японии. 

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Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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