В Луганске подорвали одного из главарей террористов ЛНР. Это дело рук СБУ — источники

Во временно оккупированном Луганске подорвали одного из главарей террористов ЛНР Юрия Афанасьевского. Об этом LIGA.net сообщили источники в Службе безопасности Украины.

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По словам источников, Афанасьевский отвечал за работу таможни террористов, а его подрыв — дело рук СБУ.

Отмечается, что террориста взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота — сейчас Афанасьевский в реанимации в тяжелом состоянии.

Он имеет звание генерал-майора у оккупантов, является агентом центрального аппарата Федеральной службы безопасности РФ. Известен тем, что стал "финансистом" главаря террористов ЛНР Леонида Пасечника.

Собеседники в СБУ говорят, что Афанасьевский отмывал деньги для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На него наложены санкции Европейского союза, Британии, Канады, Швейцарии и Японии.

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