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У Луганську підірвали одного із ватажків терористів ЛНР. Це справа рук СБУ — джерела

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 09:50
У Луганську підірвали одного із ватажків терористів ЛНР. Це справа рук СБУ — джерела - Фото
Юрій Афанасьєвський (Фото: ресурс окупантів)

У тимчасово окупованому Луганську підірвали одного з ватажків терористів ЛНР Юрія Афанасьєвського. Про це LIGA.net повідомили джерела в Службі безпеки України.

За словами джерел, Афанасьєвський відповідав за роботу митниці терористів, а його підрив — справа рук СБУ.

Зазначається, що терориста підірвали у власному будинку, він отримав численні поранення голови, шиї та живота — зараз Афанасьєвський у реанімації у важкому стані.

Він має звання генерал-майора в окупантів, є агентом центрального апарату Федеральної служби безпеки РФ. Відомий тим, що став "фінансистом" ватажка терористів ЛНР Леоніда Пасічника.

Співрозмовники у СБУ кажуть, що Афанасьєвський відмивав гроші для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На нього накладено санкції Європейського Союзу, Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

  • 2 квітня 2023 року у Санкт-Петербурзі підірвали військового пропагандиста, колаборанта родом із Макіївки Максима Фоміна на прізвисько Владлен Татарський.
  • 6 травня у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, в якому перебував російський пропагандист Захар Прілєпін.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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