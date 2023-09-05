У Луганську підірвали одного із ватажків терористів ЛНР. Це справа рук СБУ — джерела

У тимчасово окупованому Луганську підірвали одного з ватажків терористів ЛНР Юрія Афанасьєвського. Про це LIGA.net повідомили джерела в Службі безпеки України.

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За словами джерел, Афанасьєвський відповідав за роботу митниці терористів, а його підрив — справа рук СБУ.

Зазначається, що терориста підірвали у власному будинку, він отримав численні поранення голови, шиї та живота — зараз Афанасьєвський у реанімації у важкому стані.

Він має звання генерал-майора в окупантів, є агентом центрального апарату Федеральної служби безпеки РФ. Відомий тим, що став "фінансистом" ватажка терористів ЛНР Леоніда Пасічника.

Співрозмовники у СБУ кажуть, що Афанасьєвський відмивав гроші для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На нього накладено санкції Європейського Союзу, Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

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