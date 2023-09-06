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РДК заявляет об успешном рейде в приграничной полосе: убит ФСБшник, 10 раненых – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 15:29
Видео: РДК
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Русский добровольческий корпус заявил о новом рейде на территорию РФ и ликвидации минимум одного ФСБшника.

В РДК утверждают, что их представители совместно со смежными подразделениями провели "очередной успешный огневой рейд" в приграничной полосе.

"Как минимум один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены", – сказано в сообщении.

В РДК опубликовали видео, но распознать местность, где проходил бой, по этим кадрам сложно.

Ранее в Генштабе по запросу LIGA.net ответили, что РДК не входит в состав ВСУ. Однако, по словам источника LIGA.net в разведке, деятельность и РДК, и Легиона Свобода России курирует ГУР.

  • 29 августа произошли взрывы в Пскове, ночью они также раздавались в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Липецкой, Орловской и Калужской областях, в Рязани и других местах. Впоследствии появились первые спутниковые снимки аэродрома под Псковом, на них видны повреждения по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.
  • В РДК заявили, что успешная атака по военному аэродрому оккупантов в Курской области РФ осуществлялась ими и СБУ.

Читайте также: Представителя ГУР спросили о деятельности РДК в России. Сказал, что "еще услышим"

Оксана Житнюк
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