Русский добровольческий корпус заявил о новом рейде на территорию РФ и ликвидации минимум одного ФСБшника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В РДК утверждают, что их представители совместно со смежными подразделениями провели "очередной успешный огневой рейд" в приграничной полосе.

"Как минимум один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены", – сказано в сообщении.

В РДК опубликовали видео, но распознать местность, где проходил бой, по этим кадрам сложно.

Ранее в Генштабе по запросу LIGA.net ответили, что РДК не входит в состав ВСУ. Однако, по словам источника LIGA.net в разведке, деятельность и РДК, и Легиона Свобода России курирует ГУР.

29 августа произошли взрывы в Пскове, ночью они также раздавались в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Липецкой, Орловской и Калужской областях, в Рязани и других местах. Впоследствии появились первые спутниковые снимки аэродрома под Псковом, на них видны повреждения по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.

В РДК заявили, что успешная атака по военному аэродрому оккупантов в Курской области РФ осуществлялась ими и СБУ.

Читайте также: Представителя ГУР спросили о деятельности РДК в России. Сказал, что "еще услышим"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.