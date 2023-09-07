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Джерела: В Олешках підірвано авто з ФСБшниками і військовими РФ, руку доклала СБУ – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 19:26
Відео від джерел LIGA.net в СБУ
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У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області було підірване авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ. Про це повідомили джерела LIGA.net у Службі безпеки України.

За інформацією джерел, до "бавовни" доклала руку СБУ.

Повідомляється, що один ФСБшник загинув одразу на місці, а ще один наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Троє військових РФ, які їх супроводжували в авто, поранені.

Джерела в СБУ повідомляють, що підірвані ФСБшники "працювали" в тимчасово окупованому Скадовську, а в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів "і заодно – щоб катувати українців".

Олешки знаходяться під тимчасовою окупацією РФ від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022-го.
  • 5 вересня у Луганську підірвали одного з ватажків терористів ЛНР Юрія Афанасьєвського. Це справа рук СБУ, повідомили джерела LIGA.net.

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Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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