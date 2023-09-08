Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після ракетної атаки Росії по Сумах рано-вранці 8 вересня. Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Правоохоронці повідомили, що близько 05:30 ворожа ракета влучила в житловий будинок. Будівлю повністю знищено. Будинки поруч мають пошкодження, є постраждалі.

"Першими на місце обстрілу прибули патрульні. До приїзду рятувальників разом із мешканцями сусідніх будинків інспектори гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару", – йдеться в повідомленні.

З-під завалів вдалося врятувати подружжя, людей старшого віку, та їхнього домашнього улюбленця.



Момент порятунку собаки потрапив на відео.

Вранці 8 вересня Росія завдала ракетного удару по приватному сектору у Сумах.

СБУ заявила, що затримала по гарячих слідах російську корегувальницю повітряної атаки Росії по Сумах.

Також сьогодні Росія вдарила по Кривому Рогу, в результаті чого загинув поліціянт. Ще 41 людина постраждала.

Були сьогодні обстріли також у Запоріжжі. На Херсонську область росіяни сьогодні скинули авіабомбу, в результаті чого загинули троє цивільних.

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