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"Дивись, кого дістав". Відео перших хвилин після ракетної атаки Росії по Сумах видео

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 14:37
Відео: МВС
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Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після ракетної атаки Росії по Сумах рано-вранці 8 вересня.
Правоохоронці повідомили, що близько 05:30 ворожа ракета влучила в житловий будинок. Будівлю повністю знищено. Будинки поруч мають пошкодження, є постраждалі.
"Першими на місце обстрілу прибули патрульні. До приїзду рятувальників разом із мешканцями сусідніх будинків інспектори гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару", – йдеться в повідомленні.
З-під завалів вдалося врятувати подружжя, людей старшого віку, та їхнього домашнього улюбленця.

Момент порятунку собаки потрапив на відео.
Оксана Житнюк
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