Предварительно, Россия атаковала Кривой Рог "Искандером-К" – Воздушные силы ВСУ
По предварительной информации, утром 8 сентября Россия запустила по Кривому Рогу ракету из баллистического комплекса "Искандер-К". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что по прифронтовым территориям, к которым можно отнести и Кривой Рог, враг обычно наносит удары с небольших расстояний, из-за чего не всегда заранее успевают объявить воздушную тревогу.
"Предварительные результаты – это мог быть "Искандер-К" по Кривому Рогу", – сказал Игнат.
Что касается сегодняшних обстрелов севера и востока, по словам Игната, россияне могли использовать реактивную артиллерию. Однако он призвал дождаться окончательных данных.
По данным Нацполиции по состоянию на 15:24, в результате атаки на Кривой Рог погиб один человек, а количество пострадавших возросло до 60.
- Утром Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.
- Были сегодня обстрелы также в Запорожье и в Сумах. На Херсонскую область россияне сегодня сбросили авиабомбу, в результате чего погибли трое гражданских.
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