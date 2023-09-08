Предварительно, Россия атаковала Кривой Рог "Искандером-К" – Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, утром 8 сентября Россия запустила по Кривому Рогу ракету из баллистического комплекса "Искандер-К". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он подчеркнул, что по прифронтовым территориям, к которым можно отнести и Кривой Рог, враг обычно наносит удары с небольших расстояний, из-за чего не всегда заранее успевают объявить воздушную тревогу.

"Предварительные результаты – это мог быть "Искандер-К" по Кривому Рогу", – сказал Игнат.

Что касается сегодняшних обстрелов севера и востока, по словам Игната, россияне могли использовать реактивную артиллерию. Однако он призвал дождаться окончательных данных.

СПРАВКА. "Искандер-К" – вариант российского баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса с использованием крылатых ракет Р-500. Дальность стрельбы – 500 км, масса боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты – около семи метров при выходе на цель и не выше шести километров. Ракета автоматически корректируется все время полета и автоматически огибает рельеф местности.

По данным Нацполиции по состоянию на 15:24, в результате атаки на Кривой Рог погиб один человек, а количество пострадавших возросло до 60.

Утром Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

Были сегодня обстрелы также в Запорожье и в Сумах. На Херсонскую область россияне сегодня сбросили авиабомбу, в результате чего погибли трое гражданских.

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