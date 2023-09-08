UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Предварительно, Россия атаковала Кривой Рог "Искандером-К" – Воздушные силы ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 16:52
Предварительно, Россия атаковала Кривой Рог
Фото - Нацполиция

По предварительной информации, утром 8 сентября Россия запустила по Кривому Рогу ракету из баллистического комплекса "Искандер-К". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он подчеркнул, что по прифронтовым территориям, к которым можно отнести и Кривой Рог, враг обычно наносит удары с небольших расстояний, из-за чего не всегда заранее успевают объявить воздушную тревогу.

"Предварительные результаты – это мог быть "Искандер-К" по Кривому Рогу", – сказал Игнат.

Что касается сегодняшних обстрелов севера и востока, по словам Игната, россияне могли использовать реактивную артиллерию. Однако он призвал дождаться окончательных данных.

СПРАВКА. "Искандер-К" – вариант российского баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса с использованием крылатых ракет Р-500. Дальность стрельбы – 500 км, масса боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты – около семи метров при выходе на цель и не выше шести километров. Ракета автоматически корректируется все время полета и автоматически огибает рельеф местности.

По данным Нацполиции по состоянию на 15:24, в результате атаки на Кривой Рог погиб один человек, а количество пострадавших возросло до 60.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнаракетный ударкривой рогискандерЮрий Игнатискандер-к
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 