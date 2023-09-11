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У Кривому Розі лунають вибухи. Росія ракетами та дронами атакує місто з ночі

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 07:53
У Кривому Розі лунають вибухи. Росія ракетами та дронами атакує місто з ночі - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)
доповнено

Вночі та зранку 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг крилатими ракетами та безпілотниками. Близько четвертої ранку у місті пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили про пуски ракет, ймовірно Х-59, з літаків Су-34 в напрямку Кривого Рогу. О 07:37 у місті знов пролунали вибухи.

О 04:04 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск крилатих ракет у напрямку Кривого Рогу.

За декілька хвилин там сповістили, що тактична авіація росіян відстрілялася, зберігається лише загроза ворожих БпЛА в Кривому Розі. 

У моніторинговому каналі військових "Чому тривога. Радар" написали о 04:16 про повторні пуски ракет у бік Кривого Рогу.

О 07:36 Повітряні сили проінформували про те, що група ударних безпілотників наближається до Кривого Рогу. 

Джерело LIGA.net повідомило, що у передмісті пролунали вибухи. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області було оголошено о 07:22.

О 07:50 та 07:54 місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи. 

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

ДОПОВНЕНО о 08:02. Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко закликав містян не виходити з укриттів до відбою тривоги та написав: "Наша ППО найкраща".

Дивіться також: Кривий Ріг. З'явилось відео моменту удару та перших хвилин після прильоту

Мілана Головань
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війнакривий ріг
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