В Кривом Роге раздаются взрывы. Россия ракетами и дронами атакует город с ночи

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Ночью и с утра 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог крылатыми ракетами и беспилотниками. Около четырех утра в городе раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о пусках ракет, вероятно Х-59, с самолетов Су-34 в направлении Кривого Рога. В 07:37 в городе снова раздались взрывы.

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В 04:04 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске крылатых ракет в направлении Кривого Рога.

Через несколько минут там сообщили, что тактическая авиация россиян отстрелялась, сохраняется лишь угроза враждебных БпЛА в Кривом Роге.

В мониторинговом канале военных "Почему тревога. Радар" написали в 04:16 о повторных пусках ракет в сторону Кривого Рога.

В 07:36 Воздушные силы проинформировали, что группа ударных беспилотников приближается к Кривому Рогу.

Источник LIGA.net сообщил, что в пригороде раздались взрывы. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 07:22.

В 07:50 и 07:54 местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспильного сообщили о повторных взрывах.

Официальной информации по поводу прилетов пока что нет.

ДОПОЛНЕНО в 08:02. Председатель Криворожской РГА Евгений Ситниченко призвал горожан не выходить из укрытий до отбоя тревоги и написал: "Наша ПВО лучшая".

8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

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