В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами

В Кривом Роге утром 26 сентября прогремел взрыв, Воздушные силы предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. О звуке взрыва сообщил "Глава военной администрации" Кривого Рога Александр Вилкул.

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Около 06:23 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

В командовании Воздушных сил написали об угрозе применения баллистического вооружения.

В 06:26 в Кривом Роге прозвучал взрыв.

Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

Другой информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.

8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.

В Кривом Роге в ночь на 19 сентября прозвучал взрыв, зафиксирован прилет по многоэтажному дому.

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