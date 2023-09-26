В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами
26.09.2023, 06:36
Кривой Рог (Фото: скриншот с видео)
В Кривом Роге утром 26 сентября прогремел взрыв, Воздушные силы предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. О звуке взрыва сообщил "Глава военной администрации" Кривого Рога Александр Вилкул.
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Около 06:23 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
В командовании Воздушных сил написали об угрозе применения баллистического вооружения.
В 06:26 в Кривом Роге прозвучал взрыв.
Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть.
Другой информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.
- 8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.
- В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.
- В Кривом Роге в ночь на 19 сентября прозвучал взрыв, зафиксирован прилет по многоэтажному дому.
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