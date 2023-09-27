У Shahed – деталі із США, Німеччини та Польщі. Guardian: Українці пропонують бити по Ірану
Українські військові нібито запропонували західним союзникам завдати ракетних ударів по місцях виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 в Ірані та Сирії. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на документ, який український уряд передав країнам G7 у серпні.
У звіті сказано, що в безпілотнику Shahed було виявлено 52 компоненти західних компаній.
Серед виробників комплектуючих є компанії зі штаб-квартирами у США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.
Видання пише, що автори звіту нібито пропонують західним союзникам завдати ракетних ударів по заводах-виробникам "шахедів" в Ірані та Сирії, а також по потенційному виробничому майданчику на території Росії.
Удари можуть бути завдані силами оборони, якщо союзники нададуть необхідні озброєння, йдеться в документі.
"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і переважно використовує доступні комерційні комплектуючі, постачання яких погано або взагалі не контролюються", — заявлено в доповіді.
Згідно з українським звітом, митна інформація каже, що майже всі деталі надходять до Ірану з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки.
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Також окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.
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