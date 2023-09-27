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У Shahed – деталі із США, Німеччини та Польщі. Guardian: Українці пропонують бити по Ірану

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 08:31
У Shahed – деталі із США, Німеччини та Польщі. Guardian: Українці пропонують бити по Ірану - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скріншот з відео)

Українські військові нібито запропонували західним союзникам завдати ракетних ударів по місцях виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 в Ірані та Сирії. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на документ, який український уряд передав країнам G7 у серпні.

У звіті сказано, що в безпілотнику Shahed було виявлено 52 компоненти західних компаній.

Серед виробників комплектуючих є компанії зі штаб-квартирами у США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.

Видання пише, що автори звіту нібито пропонують західним союзникам завдати ракетних ударів по заводах-виробникам "шахедів" в Ірані та Сирії, а також по потенційному виробничому майданчику на території Росії.

Удари можуть бути завдані силами оборони, якщо союзники нададуть необхідні озброєння, йдеться в документі.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і переважно використовує доступні комерційні комплектуючі, постачання яких погано або взагалі не контролюються", — заявлено в доповіді.

Згідно з українським звітом, митна інформація каже, що майже всі деталі надходять до Ірану з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражуючий боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер уже і російського виробництва. Довжина ~ 3 м, розмах ~ 2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с, чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") меншу, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та вузли до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.

Вранці 26 вересня стало відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, є руйнування та постраждалі. Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Також окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.

Читайте також: "Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів

Дмитро Гриниченко
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