Росіяни вдарили дронами по Черкащині. Приліт в об'єкт інфраструктури

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Черкаській області в ніч проти 26 вересня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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За його словами, ворог атакував регіон безпілотниками.

Сили протиповітряної оборони збили чотири "шахеди".

Є приліт в інфраструктурний об'єкт, постраждалих немає.

Триває ліквідація наслідків атаки.

Раніше стало відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, є руйнування та постраждалі. Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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