Россияне ударили дронами по Черкасской области. Прилет в объект инфраструктуры

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Черкасской области в ночь на 26 сентября. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его словам, враг атаковал регион беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны сбили четыре "шахеда".

Есть прилет в инфраструктурный объект, пострадавших нет.

Продолжается ликвидация последствий атаки.

Ранее стало известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, есть разрушения и пострадавшие. Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны нашли обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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