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Россия с Ираном планируют изготовить 6000 "шахедов" до 2025 года – The Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 20:38
Россия с Ираном планируют изготовить 6000
Промышленная зона в Татарстане (Фото: Maxar)

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на внутренние документы, подтверждающие сотрудничество двух стран по производству беспилотников.

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении журналистов, производство "шахедов" будет проходить на соответствующем заводе в экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане, а сотрудничество будет реализоваться в формате "франшизы".

Иран поделился с Россией проектной документацией и собственными компонентами для производства дронов, а российская сторона должна на основе этого воспроизвести производство, масштабировать его и решить проблемы с дефицитными компонентами и логистикой, говорится в документах.

К концу лета 2025 года планируется производство 6000 "шахедов" в России.

WP отмечает, что в случае успеха этого плана России удастся сохранить сокращаемые запасы высокоточных боеприпасов, а также помешать усилиям Украины вернуть оккупированные территории.

Кроме того, журналисты пишут, что несмотря на задержки и производственный процесс, сильно зависящий от электронных компонентов иностранного производства, страна-агрессор "достигла стабильного прогресса на пути к своей цели производства варианта иранского Shahed-136".

Читайте также: США договариваются с Ираном о прекращении поставок беспилотников России – FT

Милана Головань
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войнаИрандронбеспилотникShahed-136
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