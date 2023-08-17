Росія разом з Іраном планують виготовити 6000 "шахедів" до 2025 року – The Washington Post

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року. Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на внутрішні документи, що підтверджують співпрацю двох країн у виробництві безпілотників.

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Згідно з даними, які опинилися у розпорядженні журналістів, виробництво "шахедів" відбуватиметься на відповідному заводі в економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані, а співпраця реалізуватиметься у форматі "франшизи".

Іран поділився з Росією проєктною документацією та власними компонентами для виробництва дронів, а російська сторона має на основі цього відтворити виробництво в себе, масштабувати його та розв'язати проблеми з дефіцитними компонентами й логістикою, йдеться у документах.

До кінця літа 2025 року планується виробництво 6000 "шахедів" у Росії.

WP зазначає, що у разі успіху цього плану, Росії вдасться зберегти скорочувані запаси високоточних боєприпасів, а також перешкодити зусиллям України повернути окуповані території.

Крім того, журналісти пишуть, що попри затримки та виробничий процес, який сильно залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, країна-агресорка "досягла стабільного прогресу на шляху до своєї мети виробництва варіанту іранського Shahed-136".

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