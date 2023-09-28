ISW пише, що Іран може продати Росії ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Зеленський: Поки що ні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети. Про це він повідомив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, згідно з інформацією українських спеціальних служб, факту продажу ракет Тегераном Москві поки що немає.

"Наші служби у контакті з партнерами займаються цим питанням", — сказав Зеленський.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) написав, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Перед цим газета The Guardian із посиланням на документ, який український уряд передав країнам G7 у серпні, повідомила, що українські військові нібито пропонують західним союзникам завдати ракетних ударів по місцях виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 в Ірані та Сирії.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

Читайте також: Як Росія виробляє дрони Shahed у Татарстані. З'явилося розслідування роботи заводу

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.