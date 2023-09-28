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ISW пише, що Іран може продати Росії ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Зеленський: Поки що ні

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 14:03
ISW пише, що Іран може продати Росії ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Зеленський: Поки що ні - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети. Про це він повідомив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, згідно з інформацією українських спеціальних служб, факту продажу ракет Тегераном Москві поки що немає.

"Наші служби у контакті з партнерами займаються цим питанням", — сказав Зеленський.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) написав, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Перед цим газета The Guardian із посиланням на документ, який український уряд передав країнам G7 у серпні, повідомила, що українські військові нібито пропонують західним союзникам завдати ракетних ударів по місцях виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 в Ірані та Сирії.

Читайте також: Як Росія виробляє дрони Shahed у Татарстані. З'явилося розслідування роботи заводу

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаІранвійськова допомогабалістичні ракети
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