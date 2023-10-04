США передадут Украине конфискованное иранское оружие и боеприпасы – CNN

CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов.

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Собеседник журналистов отмечает, что такое решение может помочь облегчить "некоторые из критических проблем, с которыми сталкиваются украинские военные", в то время, когда Киев ожидает дополнительной помощи от западных союзников.

Центральное командование США намерено объявить об этом в течение недели.

Издание пишет, что "непонятно, какими законными способами США будут способствовать передаче оружия, поскольку ООН требует, чтобы захваченную технику уничтожали или хранили".

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, как легально передать украинцам хранящееся на объектах Центрального командования ВС США по всему Ближнему Востоку оружие, добавляет источник CNN.

3 октября Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканского большинства "соблюсти свое слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

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