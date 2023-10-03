Байден призвал Маккарти и республиканцев "сдержать слово" и одобрить помощь Украине
03.10.2023, 14:52
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканское большинство одобрить помощь Украине. Об этом он написал в социальной сети X (Twitter).
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По его словам, Маккарти и большинство республиканцев Палаты представителей должны "сдержать свое слово" и обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине.
"Мы незаменимая нация в мире – давайте действовать соответственно", — заявил Байден.
Ранее Associated Press опубликовало письмо Пентагона лидерам Сената и Палаты представителей, в котором сказано, что у него заканчиваются деньги на замену оружия, которое США отправили в Украину.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года.
- В последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
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