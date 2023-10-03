Байден призвал Маккарти и республиканцев "сдержать слово" и одобрить помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканское большинство одобрить помощь Украине. Об этом он написал в социальной сети X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Маккарти и большинство республиканцев Палаты представителей должны "сдержать свое слово" и обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине.

"Мы незаменимая нация в мире – давайте действовать соответственно", — заявил Байден.

Ранее Associated Press опубликовало письмо Пентагона лидерам Сената и Палаты представителей, в котором сказано, что у него заканчиваются деньги на замену оружия, которое США отправили в Украину.

Читайте также: Спикер Палаты представителей США: Приоритет для меня — Америка. Но Украине я хочу помочь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.