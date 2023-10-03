AP: Пентагон предупредил Конгресс США, что у него заканчиваются деньги на оружие Украине
Пентагон предупредил Конгресс США, что у него заканчиваются деньги на замену оружия, которое США отправили в Украину. Об этом сказано в письме контролера Минобороны страны Майкла Маккорда лидерам Палаты представителей и Сената, которое публикует Associated Press.
"Мы уже были вынуждены замедлить пополнение наших собственных сил, чтобы застраховаться от неопределенного будущего финансирования. Неспособность своевременно пополнить наши военные силы может нанести ущерб боеготовности наших вооруженных сил", — заявил он.
Также чиновник добавил, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены отложить или сократить передачу противовоздушной обороны, боеприпасов, беспилотников, а также техники для прорывов.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года.
- В последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
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