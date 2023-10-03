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AP: Пентагон предупредил Конгресс США, что у него заканчиваются деньги на оружие Украине

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 10:50
AP: Пентагон предупредил Конгресс США, что у него заканчиваются деньги на оружие Украине - Фото
Джо Байден и Ллойд Остин (Фото: EPA)

Пентагон предупредил Конгресс США, что у него заканчиваются деньги на замену оружия, которое США отправили в Украину. Об этом сказано в письме контролера Минобороны страны Майкла Маккорда лидерам Палаты представителей и Сената, которое публикует Associated Press.

По его словам, из $25,9 млрд, выделенных Конгрессом на пополнение военных запасов США, которые направляются в Украину, осталось $1,6 млрд.
Речь идет о миллионах артиллерийских снарядов и ракет, которые необходимы для наступления Сил обороны. Также у Пентагона осталось около $5,4 млрд на поставку оружия и техники из своих запасов.
Маккорд заявил, что у США полностью закончилось долгосрочное финансирование Киева в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая предоставляет деньги для заключения контрактов на будущее вооружение.

"Мы уже были вынуждены замедлить пополнение наших собственных сил, чтобы застраховаться от неопределенного будущего финансирования. Неспособность своевременно пополнить наши военные силы может нанести ущерб боеготовности наших вооруженных сил", — заявил он.

Также чиновник добавил, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены отложить или сократить передачу противовоздушной обороны, боеприпасов, беспилотников, а также техники для прорывов. 

Читайте также: Спикер Палаты представителей США: Приоритет для меня — Америка. Но Украине я хочу помочь

Дмитрий Гриниченко
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