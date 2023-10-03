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Новини | AP: Пентагон попередив Конгрес США, що в нього закінчуються гроші на зброю для України

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 10:50
AP: Пентагон попередив Конгрес США, що в нього закінчуються гроші на зброю для України - Фото
Джо Байден та Ллойд Остін (Фото: EPA)

Пентагон попередив Конгрес США, що він закінчує надавати гроші на заміну зброї, яку США передали до України. Про це йдеться у листі контролера Міноборони країни Майкла Маккорда лідерам Палати представників та Сенату, який публікує Associated Press.

За його словами, із $25,9 млрд, виділених Конгресом на поповнення військових запасів США, які спрямовано для України, залишилося $1,6 млрд.
Йдеться про мільйони артилерійських снарядів та ракет, необхідних для наступу Сил оборони. Також у Пентагону залишилося близько $5,4 млрд на постачання зброї та техніки зі своїх запасів.
Маккорд заявив, що США повністю закінчилося довгострокове фінансування Києва у межах Ініціативи зі сприяння безпеці України, яка надає гроші для укладання контрактів на майбутнє озброєння.

"Ми вже були змушені уповільнити поповнення власних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування. Нездатність своєчасно поповнити наші військові сили може завдати шкоди боєздатності наших збройних сил", — заявив він.

Також урядовець додав, що без додаткового фінансування США будуть змушені відкласти або скоротити передавання протиповітряної оборони, боєприпасів, безпілотників, а також техніки для проривів.

Також читайте: Спікер Палати представників США: Пріоритет для мене — Америка. Але Україні я хочу допомогти

Дмитро Гриниченко
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