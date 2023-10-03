Новини | AP: Пентагон попередив Конгрес США, що в нього закінчуються гроші на зброю для України
Пентагон попередив Конгрес США, що він закінчує надавати гроші на заміну зброї, яку США передали до України. Про це йдеться у листі контролера Міноборони країни Майкла Маккорда лідерам Палати представників та Сенату, який публікує Associated Press.
"Ми вже були змушені уповільнити поповнення власних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування. Нездатність своєчасно поповнити наші військові сили може завдати шкоди боєздатності наших збройних сил", — заявив він.
Також урядовець додав, що без додаткового фінансування США будуть змушені відкласти або скоротити передавання протиповітряної оборони, боєприпасів, безпілотників, а також техніки для проривів.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Білий дім просив Конгрес виділити для України $ 24 млрд до кінця 2023 року.
- Востаннє Конгрес ухвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
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