Спікер Палати представників США: Пріоритет для мене – Америка. Але Україні я хочу допомогти
Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що пріоритетом для нього є американський кордон, але Україні він також хоче допомогти. Про це він повідомив в ефірі Face the Nation.
"Я підтримую можливість переконатися, що Україна має необхідну їй зброю, але я твердо підтримую насамперед кордон. Тому нам потрібно знайти спосіб зробити це разом", – сказав Маккарті.
Він наголосив, що "на кордоні вмирає більше американців, ніж в Україні".
"Україна не отримає якийсь великий пакет, якщо кордон не буде в безпеці. Ми працюватимемо з людьми, які потребують допомоги, але Білий дім повинен зрозуміти одну річ: їм краще підготуватися до забезпечення безпеки американського кордону", — заявив законодавець.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Білий дім просив Конгрес виділити для України $24 млрд до кінця 2023 року.
- Востаннє Конгрес ухвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
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