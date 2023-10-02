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Спікер Палати представників США: Пріоритет для мене – Америка. Але Україні я хочу допомогти

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 09:39
Спікер Палати представників США: Пріоритет для мене – Америка. Але Україні я хочу допомогти - Фото
Кевін Маккарті (Фото: EPA)

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що пріоритетом для нього є американський кордон, але Україні він також хоче допомогти. Про це він повідомив в ефірі Face the Nation.

За його словами, пріоритет для нього – це Америка та криза на кордоні.

"Я підтримую можливість переконатися, що Україна має необхідну їй зброю, але я твердо підтримую насамперед кордон. Тому нам потрібно знайти спосіб зробити це разом", – сказав Маккарті.

Він наголосив, що "на кордоні вмирає більше американців, ніж в Україні".

"Україна не отримає якийсь великий пакет, якщо кордон не буде в безпеці. Ми працюватимемо з людьми, які потребують допомоги, але Білий дім повинен зрозуміти одну річ: їм краще підготуватися до забезпечення безпеки американського кордону", — заявив законодавець.

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Дмитро Гриниченко
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