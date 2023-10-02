Спикер Палаты представителей США: Приоритет для меня — Америка. Но Украине я хочу помочь
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что приоритетом для него является американская граница, но Украине он также хочет помочь. Об этом он сообщил в эфире Face the Nation.
"Я поддерживаю возможность убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь границу. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе", — сказал Маккарти.
Он отметил, что "на границе умирает больше американцев, чем в Украине".
"Украина не получит какой-то большой пакет, если граница не будет в безопасности. Мы будем работать с нуждающимися людьми, но Белый дом должен понять одну вещь: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы", — заявил законодатель.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года.
- В последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
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