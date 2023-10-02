UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спикер Палаты представителей США: Приоритет для меня — Америка. Но Украине я хочу помочь

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 09:39
Спикер Палаты представителей США: Приоритет для меня — Америка. Но Украине я хочу помочь - Фото
Кевин Маккарти (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что приоритетом для него является американская граница, но Украине он также хочет помочь. Об этом он сообщил в эфире Face the Nation.

По его словам, приоритет для него — это Америка и кризис на границе. 

"Я поддерживаю возможность убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь границу. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе", — сказал Маккарти.

Он отметил, что "на границе умирает больше американцев, чем в Украине". 

"Украина не получит какой-то большой пакет, если граница не будет в безопасности. Мы будем работать с нуждающимися людьми, но Белый дом должен понять одну вещь: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы", — заявил законодатель.

Читайте также: Байден: Есть договоренность в Конгрессе о продолжении военной помощи Украине

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапалата представителейреспубликанская партиявоенная помощьКевин МакКарти
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 