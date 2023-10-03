RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Байден закликав Маккарті та республіканців "дотриматися слова" та схвалити допомогу Україні

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 14:52
Байден закликав Маккарті та республіканців
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість схвалити допомогу Україні. Про це він написав у соціальній мережі X (Twitter).

За його словами, Маккарті та більшість республіканців Палати представників мають "дотриматися свого слова" та забезпечити підтримку, необхідну для допомоги Україні.

"Ми незамінна нація у світі – давайте діяти відповідно", — заявив Байден.

Раніше Associated Press опублікувало лист Пентагону лідерам Сенату та Палати представників, у якому сказано, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили до України.

Також читайте: Спікер Палати представників США: Пріоритет для мене — Америка. Але Україні я хочу допомогти

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо БайденвійнаКонгрес СШАвійськова допомогаРеспубліканська партіякевін маккарті
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 