Байден закликав Маккарті та республіканців "дотриматися слова" та схвалити допомогу Україні
03.10.2023, 14:52
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість схвалити допомогу Україні. Про це він написав у соціальній мережі X (Twitter).
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За його словами, Маккарті та більшість республіканців Палати представників мають "дотриматися свого слова" та забезпечити підтримку, необхідну для допомоги Україні.
"Ми незамінна нація у світі – давайте діяти відповідно", — заявив Байден.
Раніше Associated Press опублікувало лист Пентагону лідерам Сенату та Палати представників, у якому сказано, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили до України.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Білий дім просив Конгрес виділити для України $24 млрд до кінця 2023 року.
- Востаннє Конгрес ухвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
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