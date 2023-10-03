Байден закликав Маккарті та республіканців "дотриматися слова" та схвалити допомогу Україні

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість схвалити допомогу Україні. Про це він написав у соціальній мережі X (Twitter).

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За його словами, Маккарті та більшість республіканців Палати представників мають "дотриматися свого слова" та забезпечити підтримку, необхідну для допомоги Україні.

"Ми незамінна нація у світі – давайте діяти відповідно", — заявив Байден.

Раніше Associated Press опублікувало лист Пентагону лідерам Сенату та Палати представників, у якому сказано, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили до України.

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