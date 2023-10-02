WSJ: Пентагон має ще $5,2 млрд на військову допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року
У казні Пентагону є ще $5,2 млрд коштів на надання військової допомоги Україні, і за збереження нинішніх темпів підтримки цього вистачить ще приблизно на шість місяців. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних чиновників Міноборони США.
За даними журналістів, $5,2 млрд на допомогу в сфері безпеки для України – це "приблизно шість місяців озброєння, якщо США продовжать відправляти постачання в Україну такими ж темпами, як і з початку березня".
"Це близько 12% від загальної суми у $43,9 млрд допомоги в галузі безпеки, яку США направили після вторгнення Росії у лютому 2022 року", – йдеться у публікації.
Також США використовували для підтримки України кошти програми Ініціатива сприяння безпеці в Україні (USAI), але на даний момент, як пишуть журналісти, казна USAI порожня.
WSJ пише, що $5,2 млрд, що залишилися у Пентагону, з'явилися після того, як у травні чиновники виявили помилку в бухгалтерському обліку, "що по суті дало Міноборони США більше грошей для України, ніж воно передбачало". Помилка виникла через невідповідність в оцінці Пентагоном озброєння, що поставляється. Також Пентагон має близько $1,6 млрд, які він використовує для поповнення власних запасів зброї.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Білий дім просив Конгрес виділити для України $24 млрд до кінця 2023 року.
- Востаннє Конгрес ухвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
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