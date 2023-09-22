Зеленский после встречи с Байденом: Украина начнет производить системы ПВО вместе с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США начнут совместное производство вооружений, в частности, систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в обращении после встречи с американским президентом Джо Байденом.

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По его словам, на встрече было достигнуто долгосрочное соглашение о совместном производстве необходимого оружия.

"Копродукция в оборонке с США – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с США, чтобы производить оружие", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Конгресс и отметил, что главное для Украины в отношениях с США — это прозрачность.

В новый пакет помощи Украине от США войдут ПТРК TOW и AT4, ракеты Javelin, снаряды GMLRS для HIMARS и другое оборудование. Вашингтон планирует передать больше систем ПВО малой дальности Avenger с ракетами Stinger. ATACMS, которые ВСУ ждут больше года, снова не будет.

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