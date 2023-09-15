Германия ведет переговоры с партнерами о передаче Украине IRIS-T — топ-депутат Бундестага
15.09.2023, 14:23
Система ПВО IRIS-T (Фото: скриншот с видео)
Германия ведет переговоры с партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T во временное пользование. Об этом сообщил глава Партии зеленых и член комитета Бундестага по обороне Омид Нурипур в эфире канала ZDF.
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По его словам, Берлин ведет переговоры с другими странами о временной передаче их систем IRIS-T Украине.
Он отметил, что установки помогут прикрывать украинские города от ударов россиян.
Политик не стал называть конкретные страны, однако Германия продавала IRIS-T Египту и Швеции.
11 сентября правительство Германии поручило Rheinmetall поставить Украине еще 40 БМП Marder. Таким образом, общее количество полученных ВСУ Marder должно составить 80.
- 30 марта 2023 года Украина получила от Германии первые две Wisent 1.
- В августе Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, но не озвучила количество.
- Между тем Германия получает российскую нефть через Индию: импорт вырос в 12 раз, пишет Spiegel.
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