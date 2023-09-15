Германия ведет переговоры с партнерами о передаче Украине IRIS-T — топ-депутат Бундестага

Германия ведет переговоры с партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T во временное пользование. Об этом сообщил глава Партии зеленых и член комитета Бундестага по обороне Омид Нурипур в эфире канала ZDF.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Берлин ведет переговоры с другими странами о временной передаче их систем IRIS-T Украине.

Он отметил, что установки помогут прикрывать украинские города от ударов россиян.

Политик не стал называть конкретные страны, однако Германия продавала IRIS-T Египту и Швеции.

11 сентября правительство Германии поручило Rheinmetall поставить Украине еще 40 БМП Marder. Таким образом, общее количество полученных ВСУ Marder должно составить 80.

30 марта 2023 года Украина получила от Германии первые две Wisent 1.

В августе Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, но не озвучила количество.

Между тем Германия получает российскую нефть через Индию: импорт вырос в 12 раз, пишет Spiegel.

Читайте также: "На Берлин можно положиться". Специально для украинских Gepard произвели первые боеприпасы

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.