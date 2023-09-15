Німеччина веде переговори з партнерами щодо передання Україні IRIS-T — топдепутат Бундестагу
Німеччина веде переговори з партнерами щодо передання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T у тимчасове користування. Про це повідомив голова Партії зелених та член комітету Бундестагу з оборони Омід Нуріпур в ефірі каналу ZDF.
За його словами, Берлін веде переговори з іншими країнами щодо тимчасового передання їхніх систем IRIS-T Україні.
Він наголосив, що установки допоможуть прикривати українські міста від ударів росіян.
Політик не став називати конкретні країни, проте Німеччина продавала IRIS-T Єгипту та Швеції.
11 вересня уряд Німеччини доручив Rheinmetall надати Україні ще 40 БМП Marder. Таким чином, загальна кількість отриманих ЗСУ Marder має становити 80.
- 30 березня 2023 року Україна отримала від Німеччини перші два Wisent 1.
- У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.
- Тим часом Німеччина отримує російську нафту через Індію: імпорт зріс у 12 разів, пише Spiegel.
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