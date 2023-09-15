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Німеччина веде переговори з партнерами щодо передання Україні IRIS-T — топдепутат Бундестагу

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 14:23
Німеччина веде переговори з партнерами щодо передання Україні IRIS-T — топдепутат Бундестагу - Фото
Система ППО IRIS-T (Фото: скриншот із відео)

Німеччина веде переговори з партнерами щодо передання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T у тимчасове користування. Про це повідомив голова Партії зелених та член комітету Бундестагу з оборони Омід Нуріпур в ефірі каналу ZDF.

За його словами, Берлін веде переговори з іншими країнами щодо тимчасового передання їхніх систем IRIS-T Україні.

Він наголосив, що установки допоможуть прикривати українські міста від ударів росіян.

Політик не став називати конкретні країни, проте Німеччина продавала IRIS-T Єгипту та Швеції.

11 вересня уряд Німеччини доручив Rheinmetall надати Україні ще 40 БМП Marder. Таким чином, загальна кількість отриманих ЗСУ Marder має становити 80.

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Дмитро Гриниченко
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