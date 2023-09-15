Німеччина веде переговори з партнерами щодо передання Україні IRIS-T — топдепутат Бундестагу

Німеччина веде переговори з партнерами щодо передання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T у тимчасове користування. Про це повідомив голова Партії зелених та член комітету Бундестагу з оборони Омід Нуріпур в ефірі каналу ZDF.

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За його словами, Берлін веде переговори з іншими країнами щодо тимчасового передання їхніх систем IRIS-T Україні.

Він наголосив, що установки допоможуть прикривати українські міста від ударів росіян.

Політик не став називати конкретні країни, проте Німеччина продавала IRIS-T Єгипту та Швеції.

11 вересня уряд Німеччини доручив Rheinmetall надати Україні ще 40 БМП Marder. Таким чином, загальна кількість отриманих ЗСУ Marder має становити 80.

30 березня 2023 року Україна отримала від Німеччини перші два Wisent 1.

У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.

Тим часом Німеччина отримує російську нафту через Індію: імпорт зріс у 12 разів, пише Spiegel.

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