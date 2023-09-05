"На Берлін можна покластися". Спеціально для українських Gepard виготовили перші боєприпаси

Збройні Сили України отримали "п'ятизначну кількість" боєприпасів для зенітного танка Gepard, виготовлених на новій промисловій базі в Німеччині. Про це повідомляє Міністерство оборони ФРН.

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Усього через кілька місяців після укладання угоди до ЗСУ надійшли боєприпаси для Gepard із нової виробничої лінії. Завод був побудований "в амбітні терміни, завдяки чому могло відбутися перше постачання Україні п'ятизначної кількості снарядів" (тобто йдеться про десятки тисяч одиниць. – Ред).

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, вдалося "швидко і без бюрократичних затримок запустити виробництво".

"Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися. Ми продовжимо підтримувати Україну в тих сферах, які є нашими сильними сторонами: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона", – заявив він.

У лютому 2023 року на засіданні контактної групи Рамштайн у Брюсселі Пісторіус повідомив, що виробництво боєприпасів у Німеччині доручено Rheinmetall AG. Раніше боєприпаси виробляли у Швейцарії, яка через нейтралітет не дозволяла їхнього реекспорту до України.



Міністерство зазначає, що підписаний у лютому контракт на 168 млн євро включає постачання загалом 300 000 снарядів, і перші боєприпаси вдалося доставити в Україну менш ніж через сім місяців.

Раніше повідомлялося, що для вирішення проблеми нестачі боєприпасів для Gepard Rheinmetall запустив нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі.



За даними міністерства, Німеччина передала Україні 46 зенітних танків Gepard, на черзі – ще шість. Ця техніка допомагає ефективно зміцнити ППО України, особливо у захисті від дронів, та використовується для оборони критично важливих об'єктів інфраструктури.

Німеччина анонсувала на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет для ЗСУ на 700 млн євро: там дві пускові установки ЗРК Patriot з арсеналу Бундесверу, ще 25 танків Leopard (модель не уточнюється), 20 000 снарядів, 40 БМП Marder, засоби протидії БПЛА.

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