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ВСУ получили новые боеприпасы для Gepard – Минобороны Германии

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 13:09
ВСУ получили новые боеприпасы для Gepard – Минобороны Германии - Фото
Зенитная установка Gepard (Фото - EPA)

Вооруженные Силы Украины получили "пятизначное количество" боеприпасов для зенитного танка Gepard, произведенных уже на новой промышленной базе в Германии. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ.   

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Всего через несколько месяцев после заключения соглашения в ВСУ поступили боеприпасы для Gepard с новой производственной линии. Завод был построен "в амбициозные сроки, благодаря чему могла состояться первая поставка Украине пятизначного количества снарядов" (то есть речь идет о десятках тысяч единиц. – Ред).

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, удалось "быстро и без бюрократических задержек запустить производство". 

"Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться. Мы продолжим поддерживать Украину в тех областях, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона", – заявил он.

В феврале 2023 года на заседании контактной группы Рамштайн в Брюсселе Писториус сообщил, что производство боеприпасов в Германии поручено Rheinmetall AG. Ранее боеприпасы производились в Швейцарии, которая из-за нейтралитета не разрешала их реэкспорт в Украину.

Министерство отмечает, что подписанный в феврале контракт на 168 млн евро включает поставку в общей сложности 300 000 снарядов, и первые боеприпасы удалось доставить в Украину менее чем через семь месяцев. 

Ранее сообщалось, что для решения проблемы нехватки боеприпасов для Gepard, Rheinmetall запустил новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе.

По данным министерства, Германия передала Украине 46 зенитных танков Gepard, на очереди передача еще шести. Эта техника помогает эффективно укрепить ПВО Украины, особенно в защите от дронов, и используется для обороны критически важных объектов инфраструктуры.

  • Германия анонсировала на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет для ВСУ на 700 млн евро: там две пусковые установки ЗРК Patriot из арсенала Бундесвера, еще 25 танков Leopard (модель не уточняется), 20 000 снарядов, 40 БМП Marder, средства противодействия БПЛА.

Смотрите также: Ночная атака России на Одессу. Воздушные силы показали работу ПВО: Gepard и С-300 – видео

Сергей Бережной
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