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Ночная атака России на Одессу. Воздушные силы показали работу ПВО: Gepard и С-300 – видео видео

14.08.2023, 17:29
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Ночью 14 августа Россия атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все вражеские дроны и ракеты. Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук опубликовал видео работы ПВО.

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"Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области! Работает украинский С-300 и немецкий Gepard! Вместе – к победе!" – написал Олещук.

  • Ночью 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате обломки сбитых ракет повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
  • Опубликовано видео, как пожарные ночью тушили пожар в супермаркете.

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Наталья Медведева
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войнаОдессапвоНиколай Олещук
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