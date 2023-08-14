Ночью 14 августа Россия атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все вражеские дроны и ракеты. Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук опубликовал видео работы ПВО.
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"Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области! Работает украинский С-300 и немецкий Gepard! Вместе – к победе!" – написал Олещук.
- Ночью 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.
- Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате обломки сбитых ракет повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
- Опубликовано видео, как пожарные ночью тушили пожар в супермаркете.
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