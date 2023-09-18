Министра обороны ФРГ спросили, почему в новом пакете помощи нет Taurus. Ответ: Это нелегко

Дальнобойных крылатых ракет Taurus нет в новом пакете помощи Украине, в поставках Германия концентрируется на своих сильных сторонах – танках и наземных системах противовоздушной обороны, заявил министр обороны ФРГ в интервью Bild. Он отметил, что передача этих ракет – нелегкий процесс, и правительство государства взвешивает многие аспекты.

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Журналист спросил, почему в новом пакете военной помощи нет ракет Taurus.

"Когда мы помогаем Украине, мы спрашиваем себя: в чем наши сильные стороны? Это наши современные основные боевые танки Leopard 2A6. Есть наземная ПВО. Наша система ПВО IRIS T SLM ежедневно спасает жизни в Украине. Мы занимаем второе место в мире по военной поддержке Украины. Украинцы это очень ценят, о чем они снова и снова говорят мне в беседах", – ответил глава Минобороны ФРГ.

Журналист отметил, что "не похоже", что Украина в скором времени получит Taurus.

По словам Писториуса, обязанностью всего федерального правительства Германии является "очень тщательно" взвешивать каждую поставку оружия.

Для этого необходимо выяснить всевозможные политические, правовые, военные и технические аспекты, отметил он.

"Это нелегко. Пока не решено, будет ли федеральное правительство посылать крылатые ракеты Taurus", – сообщил чиновник.

Журналист спросил, беспокоит ли министра, что Украина может использовать Taurus с его 500-километровой дальностью для ударов по целям на территории РФ.

"Для этого существуют процедуры. Мы договорно регулируем с украинцами, как использовать поставленные системы вооружения", – ответил Писториус.

Интервьюер отметил, что эти ракеты технически сложны, и спросил, можно ли будет их использовать без помощи солдат немецкой армии, на месте или в цифровом виде из Германии.

Глава Минобороны ФРГ отметил, что это "также один из вопросов, который мы выясняем".

Писториус сообщил, что Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро, в который войдут боеприпасы, транспортные средства, системы разминирования, одежда и генераторы.

14 сентября глава Минобороны Германии заявил, что его "нервируют" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.

15 сентября Писториус сообщил, что принятие решения о поставке в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.

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