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Министра обороны ФРГ спросили, почему в новом пакете помощи нет Taurus. Ответ: Это нелегко

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 22:15
Министра обороны ФРГ спросили, почему в новом пакете помощи нет Taurus. Ответ: Это нелегко - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Дальнобойных крылатых ракет Taurus нет в новом пакете помощи Украине, в поставках Германия концентрируется на своих сильных сторонах – танках и наземных системах противовоздушной обороны, заявил министр обороны ФРГ в интервью Bild. Он отметил, что передача этих ракет – нелегкий процесс, и правительство государства взвешивает многие аспекты.

Журналист спросил, почему в новом пакете военной помощи нет ракет Taurus.

"Когда мы помогаем Украине, мы спрашиваем себя: в чем наши сильные стороны? Это наши современные основные боевые танки Leopard 2A6. Есть наземная ПВО. Наша система ПВО IRIS T SLM ежедневно спасает жизни в Украине. Мы занимаем второе место в мире по военной поддержке Украины. Украинцы это очень ценят, о чем они снова и снова говорят мне в беседах", – ответил глава Минобороны ФРГ.

Журналист отметил, что "не похоже", что Украина в скором времени получит Taurus.

По словам Писториуса, обязанностью всего федерального правительства Германии является "очень тщательно" взвешивать каждую поставку оружия.

Для этого необходимо выяснить всевозможные политические, правовые, военные и технические аспекты, отметил он.

"Это нелегко. Пока не решено, будет ли федеральное правительство посылать крылатые ракеты Taurus", – сообщил чиновник.

Журналист спросил, беспокоит ли министра, что Украина может использовать Taurus с его 500-километровой дальностью для ударов по целям на территории РФ.

"Для этого существуют процедуры. Мы договорно регулируем с украинцами, как использовать поставленные системы вооружения", – ответил Писториус.

Интервьюер отметил, что эти ракеты технически сложны, и спросил, можно ли будет их использовать без помощи солдат немецкой армии, на месте или в цифровом виде из Германии.

Глава Минобороны ФРГ отметил, что это "также один из вопросов, который мы выясняем".

  • Писториус сообщил, что Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро, в который войдут боеприпасы, транспортные средства, системы разминирования, одежда и генераторы.
  • 14 сентября глава Минобороны Германии заявил, что его "нервируют" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.
  • 15 сентября Писториус сообщил, что принятие решения о поставке в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.

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Артём Джерипа
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