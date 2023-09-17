Кличко разозлил Писториуса вопросом о Taurus. Министр заявил, что его помощь не ценят

Мэр Киева Виталий Кличко на Вестфальской мирной конференции в немецком Мюнстере призвал министра обороны Германии Бориса Писториуса передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, на что получил резкий ответ.

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Во время мероприятия Кличко поднял вопрос военной помощи, и в очередной раз призвал Писториуса "немедленно" передать Украине дальнобойное оружие.

Министр в свою очередь отметил, что Германия передает Украине большую часть военной техники и вооружения.

Он, в частности, перечислил, чем помогла его страна, и спросил, почему украинские политики не замечают этого.

"Между тем именно мы доставляем в Украину большую часть боевых танков и боевых машин пехоты. Мы доставляем ВСУ Gepard и возобновили новое производство боеприпасов для установки. Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже оказали?" – обратился к мэру Киева Писториус.

Глава МИД Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

Ранее Писториус заявил, что его "нервируют" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.

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