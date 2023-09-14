Глава Минобороны Германии ответил Кулебе по Taurus: Неверный тон, меня это нервирует

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его "нервируют" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus. Об этом он во время диалога по вопросам политики безопасности в Федеральной академии политики безопасности, цитирует его Укринформ.

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По его словам, в последние недели ему десятки раз задавали вопрос насчет Taurus, а поэтому они его "нервируют".

Он считает, что Украине в первую очередь нужна артиллерия и системы противовоздушной обороны, а не ракеты.

Призывы украинских властей поскорее передать Taurus Писториус назвал "неверным тоном".

""Заявления украинской стороны не окажут влияния на решение Берлина. При передаче вооружений партнеры должны учитывать не только интересы Украины, но и, в первую очередь, свои собственные", — заявил министр.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустая – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

Глава МИД Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий.

По данным Минобороны Германии, Киев пригласил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

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