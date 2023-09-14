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Глава Міноборони Німеччини відповів Кулебі щодо ракет Taurus: Невірний тон, мене це нервує

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 06:22
Глава Міноборони Німеччини відповів Кулебі щодо ракет Taurus: Невірний тон, мене це нервує - Фото
Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus. Про це він сказав під час діалогу з питань безпекової політики у Федеральній академії безпекової політики, цитує його Укрінформ.

За його словами, останніми тижнями йому десятки разів ставили питання щодо Taurus, а тому вони його "нервують".

Він вважає, що Україні насамперед потрібна артилерія та системи протиповітряної оборони, а не ракети.

Заклики української влади якнайшвидше передати Taurus Пісторіус назвав "неправильним тоном".

""Заяви української сторони не вплинуть на рішення Берліна. При передаванні озброєнь партнери мають враховувати не лише інтереси України, а й насамперед свої власні", — заявив міністр.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.

  • Глава МЗС Кулеба вважає, що Німеччина зрештою в будь-якому разі ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus, і зараз лише втрачається час через ці дискусії.
  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще у квітні 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
  • 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

Читайте також: Шольц поки спростовує можливість постачання Taurus Україні: Даємо ППО, танки та артилерію

Дмитро Гриниченко
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війнаНімеччинавійськова допомогаборис пісторіусTaurus
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