Кличко розлютив Пісторіуса питанням про Taurus. Міністр заявив, що його допомогу не цінують

Мер Києва Віталій Кличко на Вестфальській мирній конференції у німецькому Мюнстері закликав міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса передати Україні далекобійні ракети Taurus, на що отримав різку відповідь.

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Під час заходу Кличко порушив питання військової допомоги, і вкотре закликав Пісторіуса "негайно" передати Україні далекобійну зброю.

Міністр своєю чергою наголосив на тому, що Німеччина передає Україні велику частину військової техніки та озброєння.

Він, зокрема, перелічив, чим допомогла його країна, і запитав, чому українські політики цього не помічають.

"Між тим, саме ми доставляємо в Україну велику частину бойових танків та бойових машин піхоти. Ми доставляємо ЗСУ Gepard і відновили нове виробництво боєприпасів для установки. Для чого це постійне акцентування на дрібному питанні без вказувань на те, яку неймовірну підтримку ми вже надали?" – звернувся до мера Києва Пісторіус.

Глава МЗС Кулеба вважає, що Німеччина зрештою в будь-якому разі ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus, і зараз лише втрачається час через ці дискусії.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще у квітні 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

Раніше Пісторіус заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.

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