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Глава Минобороны Германии: Решение о передаче Украине ракет Taurus может занять неделю-две

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 14:02
Глава Минобороны Германии: Решение о передаче Украине ракет Taurus может занять неделю-две - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Решение о доставке в Украину крылатых ракет Taurus может занять около одной-двух недель, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Слова должностного лица на первой Вестфальской мирной конференции в Мюнстере передает немецкое СМИ Tagesschau.

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", – сказал он.

Он отметил, что это не означает каких-либо колебаний со стороны немецкого правительства.

По его словам, ФРГ должна "продемонстрировать такой уровень осторожности, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям".

Писториус отметил, что Германия должна взвешивать последствия на каждом шагу, крылатые ракеты имеют большую дальность действия, чем любое оружие, поставленное ФРГ Украине на сегодняшний день.

Чиновник отметил, что эти ракеты являются очень сложным промышленным продуктом: "Мы не говорим о программировании кофемашины здесь".

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустая – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
  • Глава МИД Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий.
  • По данным Минобороны Германии, Киев попросил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • Ранее Писториус заявил, что его "раздражают" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.

Читайте также: Поставка ракет ATACMS не обязательно приведет к передаче Taurus – министр обороны ФРГ

Артём Джерипа
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Германиявойнаборис писториусдальнобойные ракетыTaurus
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