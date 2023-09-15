Глава Минобороны Германии: Решение о передаче Украине ракет Taurus может занять неделю-две
Решение о доставке в Украину крылатых ракет Taurus может занять около одной-двух недель, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Слова должностного лица на первой Вестфальской мирной конференции в Мюнстере передает немецкое СМИ Tagesschau.
"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", – сказал он.
Он отметил, что это не означает каких-либо колебаний со стороны немецкого правительства.
По его словам, ФРГ должна "продемонстрировать такой уровень осторожности, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям".
Писториус отметил, что Германия должна взвешивать последствия на каждом шагу, крылатые ракеты имеют большую дальность действия, чем любое оружие, поставленное ФРГ Украине на сегодняшний день.
Чиновник отметил, что эти ракеты являются очень сложным промышленным продуктом: "Мы не говорим о программировании кофемашины здесь".
Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
- Глава МИД Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий.
- По данным Минобороны Германии, Киев попросил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- Ранее Писториус заявил, что его "раздражают" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.
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