Глава Міноборони Німеччини: Рішення про передання Україні ракет Taurus може тривати тиждень-два

Рішення про доставлення в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Слова посадовця на першій Вестфальській мирній конференції в Мюнстері передає німецьке ЗМІ Tagesschau.

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"Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде ухвалено, то так і буде", — сказав він.

Він зазначив, що це не означає будь-яких коливань з боку німецького уряду.

За його словами, ФРН повинна "продемонструвати такий рівень обережності, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям".

Пісторіус зазначив, що Німеччина повинна зважувати наслідки на кожному кроці, крилаті ракети мають більшу дальність дії, ніж будь-яка зброя, поставлена ФРН Україні на сьогодні.

Посадовець зауважив, що ці ракети є дуже складним промисловим продуктом: "Ми не говоримо про програмування кавомашини тут".

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети LIGA.net писала тут

Глава МЗС Кулеба вважає, що Німеччина зрештою в будь-якому разі ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus, і зараз лише втрачається час через ці дискусії.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще у квітні 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

Раніше Пісторіус заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.

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