Міністра оборони ФРН запитали, чому у новому пакеті допомоги немає Taurus. Відповідь: Це нелегко

Далекобійних крилатих ракет Taurus немає у новому пакеті допомоги Україні, у постачанні Німеччина концентрується на своїх сильних сторонах – танках та наземних системах протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони ФРН в інтерв'ю Bild. Він зазначив, що передання цих ракет – нелегкий процес, і уряд держави зважує багато аспектів.

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Журналіст запитав, чому у новому пакеті військової допомоги немає ракет Taurus.

"Коли ми допомагаємо Україні, ми запитуємо себе: у чому наші сильні сторони? Це наші сучасні основні бойові танки Leopard 2A6. Є наземна ППО. Наша система ППО IRIS T SLM щодня рятує життя в Україні. Ми посідаємо друге місце у світі з військової підтримки України. Українці це дуже цінують, про що вони знову і знову говорять мені в розмовах", – відповів глава Міноборони ФРН.

Журналіст зауважив, що "не схоже", що Україна незабаром отримає Taurus.

За словами Пісторіуса, обов'язком усього федерального уряду Німеччини є "дуже ретельно" зважувати кожне постачання зброї.

Для цього необхідно з'ясувати різноманітні політичні, правові, військові та технічні аспекти, зазначив він.

"Це нелегко. Поки що не вирішено, чи буде федеральний уряд надсилати крилаті ракети Taurus", – повідомив посадовець.

Журналіст запитав, чи турбує міністра те, що Україна може використати Taurus з його 500-кілометровою дальністю для ударів по цілях на території РФ.

"Для цього існують процедури. Ми договірно регулюємо з українцями, як використовувати поставлені системи озброєння", – відповів Пісторіус.

Інтерв'юєр зазначив, що ці ракети є технічно складними, і запитав, чи можна буде їх використовувати без допомоги солдатів німецької армії, на місці чи в цифровому вигляді з Німеччини.

Глава Міноборони ФРН зазначив, що це "також одне з питань, яке ми з’ясовуємо".

Пісторіус повідомив, що Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро, до якого увійдуть боєприпаси, транспортні засоби, системи розмінування, одяг та генератори.

14 вересня глава Міноборони Німеччини заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.

15 вересня Пісторіус повідомив, що ухвалення рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

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