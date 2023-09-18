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Україна отримає військову допомогу від Німеччини на 400 млн євро – глава Міноборони ФРН

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18.09.2023, 20:57
Україна отримає військову допомогу від Німеччини на 400 млн євро – глава Міноборони ФРН - Фото
Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро, до якого увійдуть боєприпаси, транспортні засоби, системи розмінування, одяг та генератори. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild.

"Так. Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні. Бо боєприпаси – це те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни", – сказав посадовець.

Окрім цього, Німеччина допоможе Україні захищеними транспортними засобами та системами розмінування, зазначив він.

За словами Пісторіуса, Німеччина, зважаючи на зиму, що наближається, надішле одяг, а також генератори електроенергії та тепла.

"Загалом пакет становитиме 400 мільйонів євро", – підсумував він.

  • У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.
  • 13 вересня німецький уряд повідомив, що ФРН передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.
  • 15 вересня Пісторіус заявив, що ухвалення рішення про доставлення в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

Читайте також: Постачання ракет ATACMS не обов'язково приведе до передання Taurus – міністр оборони ФРН

Артем Джеріпа
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війнаНімеччинавійськова допомогаборис пісторіус
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