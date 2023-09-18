Україна отримає військову допомогу від Німеччини на 400 млн євро – глава Міноборони ФРН

Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро, до якого увійдуть боєприпаси, транспортні засоби, системи розмінування, одяг та генератори. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild.

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"Так. Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні. Бо боєприпаси – це те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни", – сказав посадовець.

Окрім цього, Німеччина допоможе Україні захищеними транспортними засобами та системами розмінування, зазначив він.

За словами Пісторіуса, Німеччина, зважаючи на зиму, що наближається, надішле одяг, а також генератори електроенергії та тепла.

"Загалом пакет становитиме 400 мільйонів євро", – підсумував він.

У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.

13 вересня німецький уряд повідомив, що ФРН передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

15 вересня Пісторіус заявив, що ухвалення рішення про доставлення в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

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