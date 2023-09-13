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"Мардери", танки розмінування та детектори дронів: що у новому пакеті допомоги від Німеччини

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 11:24
БМП Marder (Фото - EPA)

Німеччина передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

У пакеті військової допомоги на 13 вересня:

→ 20 Marder 1A3 з боєприпасами (раніше 40);
→ дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (раніше поставлено шість);

ДОВІДКА. Wisent 1 (у перекладі "зубр") – броньована інженерна машина для розмінування, яка базується на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання БРЕМ – робити проходи у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб по ній змогли пройти піхотинці. Зазвичай, у таких машин ширина розмінування становить від 2,5 до 2,6 м.

→ сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 50) та 4 напівпричепи (раніше 41);
→ 5 вантажопідіймальних машин 8x8 (раніше 35);
→ 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи) (раніше 288);
→ 3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog (раніше 44);
→ ще 3000 снарядів калібру 155 мм (раніше 15 510)
→ матеріал для знешкодження боєприпасів;
→ 1 система спостереження супутникового зв'язку;
→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (раніше 60);
→ 2 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 47);
→ 10 систем виявлення дронів (раніше 103);
→ 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 44,2 млн).

11 вересня уряд Німеччини доручив Rheinmetall надати Україні ще 40 БМП Marder. Таким чином, загальна кількість отриманих ЗСУ Marder має становити 80.

Читайте також: "На Берлін можна покластися". Спеціально для українських Gepard виготовили перші боєприпаси

Євген Пилипенко
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війнаНімеччинабоєприпасивійськова допомогарозмінуванняMarderWisent 1
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