"Мардери", танки розмінування та детектори дронів: що у новому пакеті допомоги від Німеччини
Німеччина передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
У пакеті військової допомоги на 13 вересня:
→ 20 Marder 1A3 з боєприпасами (раніше 40);
→ дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (раніше поставлено шість);
→ сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 50) та 4 напівпричепи (раніше 41);
→ 5 вантажопідіймальних машин 8x8 (раніше 35);
→ 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи) (раніше 288);
→ 3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog (раніше 44);
→ ще 3000 снарядів калібру 155 мм (раніше 15 510)
→ матеріал для знешкодження боєприпасів;
→ 1 система спостереження супутникового зв'язку;
→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (раніше 60);
→ 2 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 47);
→ 10 систем виявлення дронів (раніше 103);
→ 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 44,2 млн).
11 вересня уряд Німеччини доручив Rheinmetall надати Україні ще 40 БМП Marder. Таким чином, загальна кількість отриманих ЗСУ Marder має становити 80.
- 30 березня 2023 року Україна отримала від Німеччини перші два Wisent 1.
- У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.
- Тим часом Німеччина отримує російську нафту через Індію: імпорт зріс у 12 разів, пише Spiegel.
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