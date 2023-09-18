Украина получит военную помощь от Германии на 400 млн евро – глава Минобороны ФРГ

Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 400 млн. евро, в который войдут боеприпасы, транспортные средства, системы разминирования, одежда и генераторы. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bild.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Да. Поставляем дополнительные боеприпасы: фугасные, минометные, минно-ракетные. Потому что боеприпасы – это то, что больше всего нужно Украине для защиты от жестокой захватнической войны", – сказал чиновник.

Кроме того, Германия поможет Украине защищенными транспортными средствами и системами разминирования, отметил он.

По словам Писториуса, Германия также смотрит на приближающуюся зиму, поэтому пришлет одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла.

" В общей сложности пакет будет составлять 400 миллионов евро ", – подытожил он.

В августе Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, но не назвала количество.

13 сентября немецкое правительство сообщило, что ФРГ передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

15 сентября Писториус заявил, что принятие решения о доставке в Украину крылатых ракет Taurus может занять около одной-двух недель.

Читайте также: Поставка ракет ATACMS не обязательно приведет к передаче Taurus – министр обороны ФРГ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.