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Украина получит военную помощь от Германии на 400 млн евро – глава Минобороны ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 20:57
Украина получит военную помощь от Германии на 400 млн евро – глава Минобороны ФРГ - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 400 млн. евро, в который войдут боеприпасы, транспортные средства, системы разминирования, одежда и генераторы. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bild.

"Да. Поставляем дополнительные боеприпасы: фугасные, минометные, минно-ракетные. Потому что боеприпасы – это то, что больше всего нужно Украине для защиты от жестокой захватнической войны", – сказал чиновник.

Кроме того, Германия поможет Украине защищенными транспортными средствами и системами разминирования, отметил он.

По словам Писториуса, Германия также смотрит на приближающуюся зиму, поэтому пришлет одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла.

" В общей сложности пакет будет составлять 400 миллионов евро ", – подытожил он.

  • В августе Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, но не назвала количество.
  • 13 сентября немецкое правительство сообщило, что ФРГ передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.
  • 15 сентября Писториус заявил, что принятие решения о доставке в Украину крылатых ракет Taurus может занять около одной-двух недель.

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Артём Джерипа
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