США сформировали новый пакет военной помощи к приезду Зеленского в Вашингтон – что войдет
Президент США Джо Байден планирует 21 сентября объявить о пакете военной помощи для Украины на сумму $325 млн во время визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Reuters.
Агентство со ссылкой на высокопоставленного госслужашего США сообщает, что очередной пакет военной помощи, о котором Байден намерен объявить 21 сентября, будет включать вторую партию артиллерийских кассетных боеприпасов калибра 155-мм. Также в ходе встречи Байдена с Зеленским будет объявлено о передаче Украине других новых видов вооружений, но не о ракетах ATACMS.
Кроме того, Вашингтон планирует передать Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, использующих ракеты Stinger.
В плановый пакет помощи Украине входят противотанковые вооружения TOW и AT4, ракеты GMLRS для HIMARS, противотанковые ракеты Javelin, а также другое оборудование.
По словам чиновника, пакет еще находится на стадии доработки и может измениться.
19 сентября Зеленский выступил в Нью-Йорке перед Генеральной Ассамблеей ООН.
20 сентября он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН.
- 15 сентября Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намерен принять Владимира Зеленского в Вашингтоне сразу после возвращения из Нью-Йорка с Генеральной Ассамблеи ООН, то есть, 21 сентября.
- CNN сообщало, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.
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